Mercato : l'OM serait bien en contact avec David Luiz

L'OM tenterait bien d'obtenir la signature de David Luiz (34 ans), lequel est en fin de contrat avec Arsenal.





Selon les renseignements relayés par La Provence, le club olympien a bien entamé des discussions afin d'obtenir la signature du Brésilien. Capable d'évoluer en défense et au milieu de terrain, le joueur plairait particulièrement à Jorge Sampaoli. Et il serait quant à lui très emballé à l'idée de rejoindre l'Argentin.



Pour rappel, l'ancien joueur du PSG n'a pris part qu'à 30 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. On espère bien sûr que les recruteurs marseillais auront pris le temps d'analyser ses dernières prestations et de mesurer si son niveau est toujours en adéquation avec les ambitions olympiennes. Benfica, Flamengo et l'Inter Miami seraient aussi sur le coup.



David Luiz évolue en Premier League depuis son départ de Paris en 2016. Il avait alors été recruté par Chelsea pour 35 millions d'euros, avant de rejoindre Arsenal pour 9 millions d'euros.