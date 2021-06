Rothen conseille Benedetto à Lyon

Jérôme Rothen pense que les clubs de Ligue 1 seraient bien inspirés de s'intéresser à la situation de Dario Benedetto (31 ans).





Au micro de RMC, le consultant recommandé aux dirigeants français de se pencher sur le dossier de l'attaquant de l'OM : "Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. [...] Aujourd'hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup", a déclaré. Et de poursuivre : "Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. [...] Si j'étais un dirigeant ambitieux en L1, j'irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre."



Benedetto a marqué 17 buts en 69 matchs, sous les couleurs de l'OM. Sa seconde saison a été décevante, comparée à la première. Son départ, cet été, n'est pas encore acquis, alors que son contrat porte jusqu'en juin 2023. Et on l'imagine bien sûr très mal sous le maillot de Lyon.