Droits TV : Amazon récupère 8 matchs, Canal+ se retire de la L1

Amazon, qui avait fait une meilleure proposition que Canal+, a récupéré les droits de la Ligue 1, pour la période 2021-2024. La chaîne cryptée s'est retirée dans la foulée, laissant son lot à beIN Sports.





Le Conseil d'administration de la Ligue 1 a choisi d'attribuer les 8 matchs de Ligue 1 restant à Amazon : "Amazon diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d'euros (304 matchs par saison). Canal+ aura deux matchs par journée (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour 332 millions d'euros par an. BeIN aura deux matchs de Ligue 2 pour 30 millions d'euros par an. Free conserve les droits quasi-direct/VOD pour 42 millions d'euros par an. Amazon empoche aussi huit matchs de Ligue 2 pour 9 millions d'euros par an. Le montant total annuel est de 663 millions d'euros garantis", a expliqué RMC. Amazon prendra également à sa charge le coût de production des matchs.



Quant à Canal+, il a très mal pris d'avoir été battu : "Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, CANAL+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. CANAL+ ne diffusera donc pas la Ligue 1", a-t-il fait savoir. Un véritable coup de tonnerre.



Amazon permet à la L1 d'avoir un peu plus de garanties que n'en donnait Canal. Les quelques dizaines de millions d'euros gagnés aideront certainement quelques clubs.