Jean-Baptiste Grisoli futur médecin de l'OM ?

Pablo Longoria aurait choisi Jean-Baptiste Grisoli comme nouveau médecin de l'OM.





Selon les informations obtenues par RMC, le président olympien a choisi Jean-Baptiste Grisoli, comme nouveau médecin de l'équipe première. Il était déjà passé par l'OM, à la fin des années 90, avec Rolland Courbis et Bernard Casoni. Il a également été en poste au RC Toulon, dans la sélection française de rugby et au SC Bastia. Il est rééducateur et médecin du sport. Le média précise qu'il est notamment très bien implanté dans le milieu médical marseillais et que Pablo Longoria a été convaincu par son expérience et sa personnalité. Il devrait prendre très vite ses fonctions, afin de faire passer les visites médicales aux recrues marseillaises.



À noter que RMC confirme par ailleurs que le kiné historique Alain Soultanian va partir, après 37 années passées à l'OM : il mérite un gros hommage.