L'ancien entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, a levé le voile sur ses intentions pour son avenir, alors qu'il était cité pour le banc de la Lazio Rome avant la signature de Maurizio Sarri.





"Je veux encore trois ou quatre ans de carrière d'entraîneur, faire une Coupe du Monde et ensuite me consacrer à autre chose. Je veux m'accrocher à l'énorme talent que nous avons pour le scouting, être éthiquement correct et tirer parti des bons managers que nous avons afin d'atteindre le succès sportif et la viabilité économique" a dévoilé André Villas-Boas à Record, en parlant de lui et de son staff, qui le suit dans tous ses clubs.



Le Portugais de 43 ans, qui a quitté l'OM en mars 2021 après avoir annoncé sa démission en février, vise donc une sélection nationale pouvant participer à une Coupe du Monde avant l'arrêt de sa carrière de coach, laquelle a débuté en 1999, avec deux matchs pour les Îles Vierges britanniques, avant de se poursuivre en 2009 avec l'Academica de Coimbra, puis le FC Porto en 20210.