L'OM des années 90 a bousculé les codes selon Sauzée

L'ancien joueur de l'OM (1988-1990, 1991-1993), Franck Sauzée, a accordé un entretien à La Provence, où il évoque les Bleus, l'Euro 2021 et Didier Deschamps.





Pour Franck Sauzée (55 ans), l'OM de Didier Deschamps a permis de changer le visage du football français : "Si le Deschamps d'aujourd'hui est celui que je connaissais ? Sur ce que je vois, oui. Il y a eu pas mal de polémiques sur le jeu pendant le Mondial. On s'en fout ! Pendant des années, on a pleuré parce qu'on perdait une finale de Ligue des Champions ou on se faisait éliminer prématurément. On croyait qu'on n'allait pas y arriver. Et puis il y a eu une génération dont j'ai eu la chance de faire partie qui a libéré tout ça : l'OM des années 90 avec ce titre de champion d'Europe. On a bousculé les codes, c'était nous qui rentrions dans les équipes adverses, même les plus physiques. Didier (Deschamps) a été forgé par ça. On gagne, on joue pour gagner. Avec lui, on a appris à gagner."



Aujourd'hui sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, champion d'Europe 1993 avec l'OM, va disputer le premier match de l'Euro 2021 face à l'Allemagne, le mardi 15 juin, à 21h.