Aujourd'hui à Sassuolo, Maxime Lopez a évoqué l'ancien entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, dans une interview à La Provence.





Le Marseillais de 23 ans garde un excellent souvenir du désormais ex-coach de l'OM (2016-2019) et de Lyon (2019-2021) : "Lors de la première saison avec le coach (Rudi) Garcia, je mets un doublé à Caen (5-1 en 2017) et à l'heure de jeu, le coach me sort. Je n'avais pas envie d'être remplacé car, forcément, je voulais mettre le triplé (rires). On avait gagné 5-1, j'en avais mis deux, Flo' Thauvin en avait mis trois. Quand le coach me sort, je maronne. Mais je maronne vraiment. Le lendemain, il avait fait une réunion durant laquelle il m'avait secoué, il m'avait remis les idées en place. C'est pour ça que je dis que je dois presque tout au coach Garcia. Pas uniquement parce qu'il m'a fait jouer. Certes, il m'a lancé, mais il m'a également appris le métier de footballeur. Il a fait en sorte que je ne prenne pas la grosse tête."



S'il a beaucoup joué sous les ordres de Rudi Garcia, le milieu de terrain l'a mois fait avec André Villas-Boas. Prêté à Sassuolo en octobre 2020, Maxime Lopez a depuis signé dans le club italien un contrat jusqu'en 2025.