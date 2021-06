Le milieu de terrain de Flamengo, qui va prochainement signer à l'OM, a une excellente réputation dans son pays.





Interrogé par Foot Mercato, l'ancien sélectionneur des équipes de jeunes du Brésil, Alexandre Gallo, a décrit Gerson, aujourd'hui 24 ans : "A ce poste, Gerson possède toutes les qualités pour défendre les couleurs de n'importe quelle équipe au monde, et même la Seleçao. Gerson est un joueur qui prend en main le rythme d'un match. Il sait très bien lire quand il faut tenir le ballon, quand il faut accélérer. Il a une bonne qualité de passe et quand il s'approche de la surface adverse, il a la qualité pour marquer des buts. A son poste, il est très complet, c'est clairement l'un des meilleurs footballeurs brésiliens à l'heure actuelle."



Selon la presse française, l'OM aurait débourser 15 millions plus des bonus pour attirer le milieu de Flamengo, alors que la presse étrangère évoque plutôt un prix fixe entre 20 et 25 millions d'euros. Cette saison, Gerson a disputé 10 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives.