Guendouzi officialise son départ du Hertha Berlin

Le Français, dans le viseur de l'OM pour ce mercato, quitte la formation allemande.





Prêté par Arsenal au 14e de la Bundesliga, Mattéo Guendouzi a dit au revoir au Hertha Berlin sur les réseaux sociaux, dans un long message : "Vers de nouveaux commencements... Un jour difficile arrive, celui-ci, le jour de dire au revoir à toute une institution pour laquelle j'ai eu l'immense privilège et l'honneur de jouer au football et de défendre son blason dans un championnat extraordinaire fait de professionnalisme et d'humilité. J'ai rejoint non seulement un club mais une famille, j'ai rencontré des gens incroyables qui sont devenus des amis pour la vie. (...) Je pars heureux car j'ai donné le meilleur de moi-même et nous avons réussi à rester en Bundesliga. (...) Cette expérience a été une source d'inspiration et j'espère avoir été à la hauteur de la confiance que le club m'a donnée. Le club m'a aidé dans des situations difficiles et m'a encouragé quand j'étais au sommet. (...) Je souhaite le meilleur au club. Je pars avec beaucoup d'émotions. (...)"



Le milieu de terrain de 22 ans, qui n'a plus qu'un an de contrat avec les Gunners, pourrait prolonger d'un an (Arsenal aurait une option activable automatiquement) et partir en prêt à l'OM durant une saison, avec une option d'achat autmatique d'environ 10 millions d'euros. Le club anglais ne compte plus sur l'ancien joueur de Lorient, qui a réalisé une saison correcte au Hertha Berlin (24 rencontres, 2 buts, 3 passes décisives).