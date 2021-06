Vente OM : McCourt dézingue les rumeurs

Frank McCourt a de nouveau démenti les rumeurs de vente de l'OM. Le milliardaire américain ne souhaite pas se séparer du club marseillais.





À l'occasion de ses rencontres avec des dirigeants de groupes de supporters, le propriétaire olympien a clarifié sa position vis-à-vis d'une possible vente : il n'envisage pas de partir. "La venue d'un nouvel actionnaire et toutes les autres rumeurs qu'on a entendues, on lui en a parlé. Il nous a assuré que rien de tout ça n'était vrai. Et qu'il avait toujours la ferme intention de rester propriétaire de l'OM. Que c'était dans cette optique qu'il allait recruter lors du prochain mercato", a rapporté un dirigeant de groupe à La Marseillaise.



Il s'agit bien d'un démenti : il est clair, net et précis. Certains y trouveront pourtant une confirmation de la prochaine vente, comme c'est systématiquement le cas depuis 6 mois, voire un an. Pour rappel, Alexandre Jacquin a récemment assimilé le mouvement #venteOM à une forme de complotisme.