Mercato : Longoria aurait abandonné la piste Thiago Almada

Pablo Longoria et Frank McCourt ont pris le temps de rencontrer les dirigeants des groupes de supporters, ces derniers jours. À cette occasion, certains fans ont pu poser des questions au président de l'OM, sur le mercato. Il a donné quelques informations et leur a notamment révélé le nombre de joueurs qui étaient visés par les recruteurs : "Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu'il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club", a indiqué un dirigeant de groupes de supporters au média La Marseillaise. Et il a poursuivi sur le dossier de Thiago Almada : "On a posé la question pour l'Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c'était un transfert trop cher. Que ça n'allait pas se faire."



L'OM n'a visiblement pas pu lutter contre la concurrence, dans le dossier du jeune joueur de Velez Sarsfield.