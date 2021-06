Officiel : Sakai signe aux Urawa Red Diamonds

Comme prévu, le latéral de 31 ans a signé dans un club japonais.





Après cinq ans à l'OM, Hiroki Sakai quitte le Stade Vélodrome pour parapher un contrat avec un club de son pays natal, les Urawa Red Diamonds. La formation japonaise, 7e de la dernière édition du championnat, a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Comme à l'OM, Hiroki Sakai portera dans sa nouvelle équipe le numéro 2.



Venu librement à Marseille à l'été 2016, après 4 ans à Hanovre, en Allemagne, le Japonais a joué 185 rencontres sous le maillot phocéen, pour 2 buts, dont un inoubliable en quart de finale retour de l'Europa League, le 12 avril 2018, le jour de son anniversaire, face au RB Leipzig (victoire 5-2). Son deuxième but olympien, le Japonais l'a inscrit lors d'une nouvelle victoire 5-2, cette fois-ci en L1, contre Toulouse.



Avec le départ de Hiroki Sakai et le retour de prêt à la Fiorentina de Pol Lirola, l'OM ne compte actuellement plus aucun latéral droit dans son effectif.