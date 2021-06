Nagatomo pourrait rester

Le latéral japonais pourrait encore rendre des services à l'OM pendant un an.





D'après La Provence, Yuto Nagatomo n'est pas certain de quitter le club phocéen à la fin de son bail, le 30 juin 2021. Le joueur de 34 ans, qui a beaucoup joué cette saison en l'absence de Jordan Amavi (25 matchs de L1, 1 passe décisive), pourrait rempiler un an si l'OM ne trouve pas la doublure adéquate au latéral français de 27 ans. Il faut dire que les pistes à gauche ne sont pas légions : l'OM suivrait Alex Moreno ( ) ou Lucas Olaza (Boca Juniors). Mais sans que ces pistes ne soient très concrètes pour l'instant, l'OM étant plus occupé avec son milieu de terrain (avec l'accord de principe pour Gerson, notamment).



L'expérimenté Yuto Nagatomo n'est d'ailleurs annoncé dans aucun autre club que l'OM, alors que son contrat se termine à la fin du mois.