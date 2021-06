L'ancien joueur de l'OM, Maxime Lopez, évolue à Sassuolo au côté de Jérémie Boga, une cible du mercato olympien.





Dans un entretien à La Provence, Maxime Lopez a évoqué l'intérêt de son coéquipier, né à Marseille, pour le club phocéen : "Si j'ai discuté avec Jérémie Boga d'un intérêt de l'OM ? Non, on n'en a jamais parlé, car les premières rumeurs ont circulé une fois la saison terminée. Je ne sais donc pas si l'OM est entré en contact avec son agent. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant que Marseillais, Jérémie (Boga) suit l'OM, il est supporter du club. Durant toute la saison, on a parlé des matchs. Même s'il est parti très jeune à Chelsea, je pense qu'il ne sera pas insensible à un intérêt de l'OM, s'il y en a un. Mais je n'en sais pas plus et nous n'en avons pas discuté."



Jérémie Boga, 24 ans, est pisté par l'OM, mais également par Lyon et le LOSC. Son club, Sassuolo, demanderait plus de 30 millions d'euros pour le céder, alors que le contrat du milieu offensif se termine en 2022, et qu'il reste sur une saison mitigée (4 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres de Serie A).