L'Inter veut absolument se débarrasser de Vidal

Arturo Vidal n'est plus désiré chez le champion d'Italie, et un départ est ardemment souhaité pour cet été.





Problème, le Chilien de 34 ans n'aurait pas l'intention de quitter l'Inter, alors que son contrat court jusqu'en 2022, avec un salaire de 6 millions d'euros par saison. Selon la Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal aurait même récemment refusé de partir dans la formation mexicaine de Club America, ce qui aurait fortement déplu à l'Inter. Sans Antonio Conte, l'ex-entraîneur du club, l'ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus n'est plus désiré au sein de l'effectif.



L'OM, qui était intéressé par le milieu de terrain il y a de cela quelques semaines, pourrait à nouveau entrer dans la danse pour le recruter, si le Chilien venait à considérer un départ lors de ce mercato. Et si l'achat du Brésilien Gerson, dont un accord de principe avec Flamengo été officialisé hier par l'OM, n'avait pas coupé l'envie du club de recruter un milieu de terrain à vocation défensive supplémentaire.