Mercato : l'OM officialise un accord de principe pour Gerson

L'OM a officialisé un accord de principe pour le milieu de terrain Gerson (24 ans).





Sur les réseaux sociaux, le club marseillais a annoncé avoir trouvé un accord de principe pour le transfert de Gerson, le joueur de Flamengo. Sous réserve que ce dernier passe la visite médicale sans encombre, il devrait bientôt parapher un contrat portant sur 5 saisons et devenir la première recrue de l'intersaison.



Pour rappel, l'OM se serait entendu avec Flamengo pour un montant de 20 millions d'euros, plus les bonus et un pourcentage sur la future plus-value.





L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021