Mercato : Thiago Almada s'éloigne de l'OM

L'Argentin, pisté par Marseille depuis plusieurs semaines, se fait discret ces derniers jours.





A tel point que le clan de Jorge Sampaoli serait désormais pessimiste quant à un transfert du joueur de Vélez, selon les informations de La Provence. Le joueur et son entourage sont en effet silencieux depuis plusieurs jours, ce qui n'augure rien de bon dans la finalisation d'un mouvement.



Le milieu offensif de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec Vélez Sarsfield, réalise une saison intéressante avec son équipe cette saison (18 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 2 passes décisives). Estimé par le site Transfermarkt à 20 millions d'euros, le joueur faisait l'objet d'une discussion entre l'OM et Vélez pour un transfert entre 10 et 20 millions. Sans nouvelle, le club phocéen pourrait se concentrer sur les autres pistes dans ce secteur de jeu, dont celle menant au Toulousain Amine Adli, dont un transfert pourrait se conclure aux alentours de 5 millions d'euros.