Le joueur de Manchester City, Riyad Mahrez, a été interrogé sur sa fin de carrière.





Pour DZ Sport, l'Algérien a été assez clair : il n'envisage pas de jouer pour l'OM. "Les gens ont parlé de moi terminant ma carrière à Marseille, mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Je veux terminer ma carrière en Angleterre, avec (Manchester) City. Je ne me vois pas à Marseille."



Riyad Mahrez, âgé de 30 ans, a encore deux ans de contrat avec le club anglais. Arrivé en 2018 chez les Cityzens, l'ailier droit y a fait peu à peu son trou, et a réalisé cette saison une année pleine individuellement (48 matchs, 14 buts, 9 passes décisives) et collectivement (champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise).



Avant son recrutement par Leicester, en 2014, Riyad Mahrez avait été proposé à l'OM, mais le président d'alors, Vincent Labrune, avait refusé ses services.