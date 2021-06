Le Milan AC veut se faire prêter Kamara

Le minot Boubacar Kamara, âgé de 21 ans, a peu de chance de jouer pour l'OM la saison prochaine.





En effet, de nombreux clubs suivent le joueur, dont le Milan AC, selon les informations du Corriere dello Sport. Le média italien révèle que le club lombard aurait l'intention d'acquérir Boubacar Kamara en se le faisant prêter avec une option d'achat obligatoire. Estimé par l'OM à 25 millions d'euros, Boubacar Kamara est évalué par le site spécialisé Transfermarkt à 37 millions. A un an de la fin de son bail, il sera particulièrement difficile de le retenir pour l'OM, surtout si des clubs évoluant en Ligue des Champions la saison prochaine, comme c'est le cas du Milan AC, font des offres concrètes. Le club phocéen ne peut de toute façon pas prendre le risque de voir filer Boubacar Kamara libre de tout contrat dans une année.



Le club lombard apprécie grandement la polyvalence du Français, qui peut évoluer en défense centrale et en tant que milieu défensif, mais le Milan AC n'est pas seul sur le coup : Chelsea est également en embuscade. Dans cette optique, le club italien cible également le Monégasque Youssouf Fofana et le Stéphanois Mahdi Camara.



Cette saison, Boubacar Kamara, élu meilleur olympien de la saison, a joué 43 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives.