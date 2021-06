Ayew intéressé par un retour à l'OM ?

André Ayew, 31 ans, est libre de tout contrat après son départ de Swansea City.





Selon les informations relayées par Le Quotidien du Sport, le Ghanéen serait enclin à rejoindre Marseille, son club formateur, qu'il avait quitté librement en 2014, pour rejoindre Swansea. Cette saison, en Championship, la D2 anglaise, André Ayew, qui a joué la majeure partie du temps avant-centre, a inscrit 16 buts en 43 matchs de championnat (avec 4 passes décisives). Le club écossais du Celtic Glasgow serait intéressé par ses services, et aurait entamé des discussions avec le joueur.



En l'état, on voit mal l'OM se pencher sur son profil : si André Ayew est libre, il reste néanmoins âgé de 31 ans et le Ghanéen évolue en D2 anglaise depuis deux saisons. Pas sûr que le président de l'OM, Pablo Longoria, cherche ce type de profil pour son équipe actuellement.