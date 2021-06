Riolo dit qu'il n'y a rien concernant une vente

L'émission de RMC, l'After foot, a abordé le hashtag VenteOM, qui fait fureur sur Twitter.





Selon le journaliste Daniel Riolo, cependant, rien n'est fondé dans les rumeurs évoquant une vente actée ou prochaine de l'OM : "A ce jour d'un point de vue de l'information, il n'y a rien. Tous les journalistes RMC qui se sont penchés sur le dossier, et pourtant ce sont des gens très bien informés sur l'Olympique de Marseille, pour eux, il n'y a rien du tout."



De quoi mettre fin aux rumeurs diverses et variées ? Pas sûr, puisque comme l'émission l'a mis en lumière, la vente OM repose aussi sur beaucoup de fantasmes, et peu sur des faits concrets. Malgré cela, tous les supporters, pro ou anti-vente, rêvent d'un OM conquérant en France et en Europe, avec Frank McCourt à sa tête ou non. Il s'agira de l'être la saison prochaine en L1, et en Europa League.