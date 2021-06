L'OM sur un milieu de Schalke 04 ?

Le club phocéen multiplie les pistes pour son milieu de terrain lors de ce mercato.





Selon les informations de Bild, l'OM, mais aussi Rennes, l'Eintracht Francfort et le Besiktas Istanbul, s'intéressent à Suat Serdar (24 ans). Le milieu allemand a été relégué en D2 cette saison avec son équipe, Schalke 04, et a un contrat qui court jusqu'en 2022. Tous ces éléments indiquent que Suat Serdar ne restera pas très longtemps dans la formation allemande.



De son côté, Schalke n'est pas contre un départ de l'international allemand (4 sélections) si cela lui permet de ne pas voir le joueur filer libre dans un an. Après une saison correcte (25 matchs de Bundesliga, 1 but, 3 passes décisives), Suat Serdar est évalué par le site spécialisé Transfemarkt à 11 millions d'euros. Reste à savoir si l'OM fera l'effort financier, alors que le Brésilien Gerson et le Français Mattéo Guendouzi, qui évoluent au même poste, sont proches du club.