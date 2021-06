Un nouveau club italien sur Milik ?

Après le Milan AC et la Juventus, une autre formation de la Serie A aurait l'intention de recruter le Polonais cet été.





D'après les renseignements obtenus par Tuttomercatoweb, la Viola, 13e de la dernière saison de Serie A, souhaite se renforcer en attaque, alors que Dusan Vlahovic est courtisé par la Juventus et que le Serbe pourrait laisser une place vacante devant. C'est dans cette optique que la Fiorentina regarderait du côté de l'OM et d'Arkadiusz Milik, auteur de 10 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille cette saison. Le média italien indique que les deux clubs pourraient discuter autour d'un échange entre Arkadiusz Milik et Pol Lirola. Le latéral droit, prêté à l'OM lors de la deuxième partie de la saison, est dans le viseur du club cet été pour un transfert définitif.



On voit cependant mal le club phocéen accepter de discuter pour un échange de ce type, alors que l'ambition de l'Espagnol Pablo Longoria est d'avoir les deux joueurs dans son effectif la saison prochaine. De plus, la valeur du Polonais étant si haute qu'évoquer un échange le concernant semble totalement improbable.