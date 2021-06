Nübel vers la L1 mais pas à l'OM

Le gardien remplaçant de Manuel Neuer est proche d'un mouvement dans le championnat de France.





Âgé de 24 ans, Alexander Nübel devrait découvrir un nouveau championnat prochainement. Selon Kicker, deux clubs français tiennent la corde pour un prêt de deux saisons : le LOSC et l'AS Monaco. L'OM, intéressé par le portier pour concurrencer Steve Mandanda (36 ans), ne serait pas dans la course finale. Le Bayern Munich, qui croit toujours en l'Allemand, souhaiterait le récupérer après son prêt, à l'été 2023, et souhaiterait qu'Alexander Nübel évolue dans une équipe de possession. Dans cette perspective, l'AS Monaco, coaché par le Croate Niko Kovac, ancien entraîneur de la formation bavaroise (2018-2019), aurait alors une longueur d'avance sur le dossier.



Pour l'OM, il s'agira de trouver une nouvelle piste pour la suite de Steve Mandanda.