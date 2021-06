La folle rumeur Coutinho venue du Brésil

Le Brésilien du FC Barcelone est dans l'impasse, et pourrait changer d'air cet été.





La journaliste brésilienne Raisa Simplicio, qui avait été l'une des premières à faire état d'un intérêt de l'OM pour Gerson, a dévoilé à Sport Medi que le club présidé par Pablo Longoria serait intéressé par Philippe Coutinho. Une rumeur à prendre cependant avec d'énormes pincettes : "J'ai entendu certaines rumeurs qui font état d'une approche des dirigeants de l'Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n'ai pas d'informations précises. Mais c'est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans un club, il exige énormément de recrues. Et je sais que Coutinho est un joueur qui (lui) plait énormément, donc cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait une tentative d'approche pour sonder le clan du joueur brésilien. Mais je vous promets de vous tenir au courant dès que j'aurai quelque chose de concret à ce sujet."



La rumeur est elle-même mise au conditionnel par la journaliste. Si la perspective de voir évoluer au Stade Vélodrome un joueur de la trempe de Philippe Coutinho est extrêmement séduisante, il faut se rappeler que le Brésilien a un salaire stratosphérique au Barça : environ 25 millions d'euros par an. Seul un prêt, avec prise en charge de la majorité du salaire par son club, pourrait être une possibilité pour l'OM, alors que Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020.



A noter que le club anglais d'Everton serait sur les rangs pour l'ancien joueur de l'Inter et de Liverpool, qui est lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, et qui sort d'une saison en demi-teinte (14 rencontres toutes compétitions confondues, 3 buts, 2 passes décisives).