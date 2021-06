De la concurrence pour Boga

L'OM n'est pas le seul club intéressé par l'Ivoirien de Sassuolo, Jérémie Boga.





Selon les informations du 10 Sport, Lyon et son nouvel entraîneur, le Néerlandais Peter Bosz, sont intéressés par le natif de Marseille, Jérémie Boga, qui va quitter le club italien cet été. Lyon devrait dégainer une offre prochainement, alors que Sassuolo réclame 20 millions d'euros pour lâcher l'Ivoirien de 24 ans, auteur d'une saison moyenne (4 buts et 2 passes décisives en 28 rencontres toutes compétitions confondues).



L'OM aimerait aussi s'attacher ses services, mais Pablo Longoria rechignerait à sortir le montant demandé par le 8e de Serie A. Si l'Espagnol ne sort pas le chéquier, Jérémie Boga, milieu offensif central et gauche, pourrait venir en Ligue 1, mais pas à l'OM. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2022.