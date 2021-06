Hilton quitte Montpellier et est proche de la retraite

Passé par l'OM, le défenseur brésilien part de son club, à 43 ans.





Dans un communiqué, le club de Montpellier, où Vitorino Hilton joue depuis 2011, a officialisé le départ de son capitaine. Celui-ci a été motivé par le changement de coach à l'intersaison, Olivier Dall'Oglio succédant à Michel Der Zakarian, et par l'âge du défenseur (43 ans). Celui qui a disputé 29 matchs de L1 cette saison a évolué à l'OM de 2008 à 2011. Avec Marseille, Vitorino Hilton a eu l'occasion de garnir son palmarès, avec un titre de champion de France (2010) et une Trophée des Champions (2010). Titulaire lors de sa première saison olympienne, où il joue 51 matchs en tout, le Brésilien baisse de régime la première saison sous les ordres de Didier Deschamps (20 rencontres), avant une deuxième (et dernière à l'OM) anonyme, avec 10 matchs seulement toutes compétitions confondues. Vitorino Hilton résiliera son bail olympien en août 2011 pour rejoindre Montpellier.



Le Brésilien pourrait entrer dans l'encadrement du club de Montpellier ses prochaines semaines, comme l'indique le communiqué. S'il ne s'est pas exprimé officiellement, Vitorino Hilton pourrait raccrocher les crampons, à 43 ans.