Milik forfait pour l'Euro

L'attaquant de l'OM ne disputera pas la compétition internationale qui démarre ce vendredi.





La Fédération polonaise, dans un communiqué, a officialisé le forfait d'Arkadiusz Milik, à cause d'une blessure au genou : "Le staff médical de l'équipe nationale polonaise, depuis le début de l'arrivée de Milik à Opalenica (le camp d'entraînement de la Pologne, ndlr) savait que la blessure diagnostiquée par le joueur immédiatement après son arrivée n'est pas grave en soi, mais douloureuse et ne peut être guérie avant le début du tournoi. (...) En fin de compte, après avoir consulté l'entraîneur Paulo Souza, le médecin de l'équipe, Dr Jacek Jaroszewski, et le joueur lui-même, il a été décidé que Milik quitterait le camp d'entraînement."



Le communiqué a indiqué qu'Arkadiusz Milik a lui-même admis ne pas être en mesure de jouer l'Euro à 100 %. Le joueur de 27 ans ne va pas donc rencontrer l'Espagne, la Suède et la Slovaquie dans le groupe E. C'est le deuxième attaquant de la Pologne qui doit déclarer forfait, après Krzyzstof Piatek (25 ans).