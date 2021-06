Mercato : l'OM aurait fait une offre pour Akturkoglu

L'OM aurait transmis une proposition afin d'obtenir la signature de Kerem Akturkoglu (22 ans), le milieu offensif de Galatasaray.





Selon les informations rapportées par le média Fotomaç, le club marseillais a fait une proposition de 10 millions d'euros, plus des bonus, pour s'attacher les services du joueur stambouliote. Un rendez-vous aurait été planifié entre Pablo Longoria et les dirigeants de Galatasaray, en vue de conclure le deal.



Cette saison, l'international turc (1 sélection) a participé à 27 rencontres, inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives.