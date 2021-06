La Croatie de Caleta-Car s'est inclinée contre la Belgique

Titulaire avec la Croatie contre la Belgique, Duje Caleta-Car n'est pas parvenu à empêcher la défaite des siens (0-1).





Dimanche soir, la Belgique a conclu sa préparation pour l'Euro en dominant la Croatie, sur la plus petite des marges. Duje Caleta-Car a disputé l'intégralité de la rencontre. Il n'est toutefois pas parvenu à empêcher Romelu Lukaku d'inscrire le seul but (38e).



Pour rappel, la Croatie figure dans le groupe de l'Angleterre, de la République tchèque et de l'Écosse.