Mercato : Cagliari proche de lâcher l'affaire pour Strootman ?

Cagliari serait proche d'abandonner la piste menant à Kevin Strootman (31 ans). Le Néerlandais aurait en effet bien choisi le Genoa, pour sa future saison.





Selon les renseignements communiqués par l'Unione Sarda, Cagliari paraît distancé, dans les discussions concernant le possible transfert du Néerlandais. Le quotidien indique que le joueur a signalé qu'il avait une préférence pour le Genoa, où il devrait retourner, dans les prochaines semaines.



Pour rappel, le joueur avait déjà été prêté par l'OM au Genoa, en seconde partie de saison. Il s'y est plu et aurait trouvé un accord avec le club génois, concernant un possible retour.