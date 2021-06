"Santomé est un ordinateur du football"

Eduado Esteve, chef des sports de la Onda Cero Valencia, a confié le bien qu'il pensait de scout de l'OM, Sergio Santomé.





"Je présentais l'émission et lui intervenait pour parler de football, c'était plus un expert qu'un journaliste. Il parlait aussi bien de tactique que des joueurs, et faisait aussi des analyses sur les adversaires de Valence. Il regardait tous les matches de tous les championnats, il connaissait tous les joueurs. À chaque fois qu'un joueur pouvait signer avec Valence, d'où qu'il vienne, Sergio donnait son profil détaillé dans son émission, même s'il était inconnu. Et il le connaissait avant que son nom sorte. C'est un ordinateur du football", a-t-il expliqué à La Provence.



"Il fait partie des meilleurs dans la détection des jeunes joueurs, entre 15 et 20 ans. Dans notre organisation, Sergio reporte à Matthieu Louis-Jean, qui reporte à David Friio", a quant à lui expliqué Pablo Longoria.