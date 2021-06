Mercato : Dortmund trop gourmand pour Balerdi ?

Les dirigeants du Borussia Dortmund ne souhaiteraient pas transférer Leonardo Balerdi (22 ans) pour un montant inférieur à celui de son option d'achat.





Si l'on en croit Ruhr24, les décideurs du BVB n'ont pas l'intention de laisser partir le défenseur argentin pour moins de 14 millions d'euros. Le média considère que son prêt à l'OM a été un franc succès, en se basant certainement sur ses statistiques. En entrant dans les détails, il verrait que tout n'a pas été parfait. L'Argentin a fait quelques cagades, qui donnent à réfléchir sur le montant d'un possible transfert définitif. Et comme pour Pol Lirola, Pablo Longoria entend vraisemblablement prendre le temps pour négocier au mieux les conditions d'une possible transaction.



Pour rappel, Leonardo Balerdi a disputé 25 matchs, avec l'OM, cette saison. Il a notamment inscrit 2 buts et été expulsé 2 fois.