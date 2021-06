Sergio Santomé s'est exprimé sur ses premiers mois passés à l'OM en tant que scout. Il paraît particulièrement apprécier la passion qui se dégage de la ville.





"Cela ne fait que quatre mois que je suis au club, mais il est impossible de ne pas sentir à quel point l'OM est grand. Pour être honnête, quand je travaillais pour Valence et que je voyageais chaque semaine en Europe, c'est probablement le stade et les supporters qui m'ont le plus impressionné la première fois que je suis allé au Vélodrome, en 2019 pour un match contre Saint-Étienne. C'est un privilège et une grande responsabilité de travailler pour un club où vous sentez que la ville entière respire et vit le football au quotidien", a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.



Recruté par Pablo Longoria, lequel l'avait déjà fait venir à Valence, présente un cursus atypique, puisqu'il a travaillé en tant que journaliste sur Radio Marca et la Onda Cero. C'est d'ailleurs sur la seconde que Pablo Longoria l'a repéré : "J'écoutais ses analyses, je partageais ses points de vue et sa réflexion. On a beaucoup discuté ensemble par la suite et le feeling est passé."



Pour rappel, Pablo Longoria a également recruté Mathieu Seckinger et Benjamin Brat, en tant que recruteurs, et Matthieu Louis-Jean, comme responsable de la cellule de recrutement.