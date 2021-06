Mercato : l'OM lorgnerait McNulty

L'OM envisagerait une offensive afin d'obtenir la signature d'Anselmo Garcia McNulty (18 ans), lequel est libre de s'engager avec qui il veut.





D'après les éléments recueillis par Sky Sport, le club phocéen est dans la course pour obtenir la signature de l'Hispano-irlandais. Ce dernier n'a pas signé de contrat professionnel avec Wolfsbourg et sera libre à la fin du mois de juin. Les Phocéens apprécieraient son profil et auraient l'intention de lui faire une proposition. À noter que les Allemands espèrent encore le conserver.



Une fois n'est pas coutume, les recruteurs marseillais paraissent avoir l'oeil partout, et en particulier sur les jeunes éléments prometteurs.