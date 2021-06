Le Graët fait la leçon à Canal+

Canal+ paraît tenter de profiter des difficultés liées à la situation sanitaire pour obtenir des droits TV à la baisse. Noël Le Graët s'en est pris à Maxime Saada, le président du directoire du groupe de la chaîne cryptée.





"Maxime est un grand patron. Je lui ai rappelé qu'il devait beaucoup au football. J'ai quand même l'âge de me souvenir du démarrage de Canal. Ses abonnements étaient dus très largement au football... Qu'il y ait eu un petit divorce, je peux comprendre, cela peut arriver. Mais maintenant, il faut arrêter les histoires. Canal et beIN sont nos partenaires naturels et ils doivent se mettre à un niveau normal. On était à 1,3 milliard d'euros avant la défaillance de Mediapro, c'était peut-être beaucoup avec un partenaire qui nous avait fait miroiter des sommes importantes. Mais je constate que les Anglais restent à plus de 2 milliards, que les Allemands sont à 1,3 milliard, que les Espagnols et les Italiens sont à 1,2 milliard. On ne peut pas être à 500 millions d'euros et dire merci Canal. Il y a eu une présentation très professionnelle de Saada pour montrer que c'est difficile, mais ça aussi je sais le faire dans ma boîte... De façon bien élevée, mais un peu dure, je lui ai dit que Canal devait revoir sa position. On a des clubs en difficulté avec des pertes cumulées de l'ordre d'un milliard. Nous devons nous retrouver très vite pour changer les chiffres proposés. C'est la moindre des choses. Nous, on est prêts à modifier notre comportement. On a sûrement des choses à améliorer. Canal doit se dire que la Ligue est en difficulté, je vais l'aider et pas attendre trois ans. C'est trop long", a lancé le président de la FFF sur les ondes de RMC.



Il est rare que Le Graët intervienne à bon escient. On peut en tout cas regretter que d'autres diffuseurs ne tentent pas de profiter de la situation.