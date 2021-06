Zidane au PSG, Cissé y verrait une trahison

Djibril Cissé est clairement opposé à une signature de Zinedine Zidane au PSG.





"Que les gens soient contre l'arrivée de Zidane au PSG, ça ne me surprend pas du tout. Zidane est Marseillais, c'est peut-être un détail. Mais c'est quelque chose qui rentre dans la balance. Zidane est marqué Marseille. Il n'a jamais joué à l'OM, mais c'est un Marseillais. Le voir avec l'écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas... Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille. Après, ça reste le PSG, c'est une équipe dure à refuser. Mais même au niveau du tempérament, et quand on voit ce qui se passe au PSG, je ne pense pas que Zidane soit PSG-compatible. C'est vrai que Zidane pourrait être l'un des seuls coachs, avec Guardiola, qui pourrait prendre le pouvoir à Paris, mais même...", a estimé l'ancien attaquant de l'OM au micro de la chaîne L'Équipe.



On espère évidemment que Zinedine Zidane ne s'abaissera pas à défendre les couleurs d'un club qu'il ne porte pas dans son coeur, quelle que soit la proposition faite.