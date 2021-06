Mercato : Junior Alonso sur les tablettes de l'OM ?

Jorge Sampaoli aurait demandé à Pablo Longoria de s'intéresser à Junior Alonso (28 ans), son ancien défenseur à l'Atlético Mineiro.





D'après Bola Vip, le technicien argentin souhaite retrouver le Paraguayen, qu'il a déjà entraîné dans le club brésilien. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il a déjà défendu les couleurs de Lille, entre 2017 et 2018, pour 46 apparitions en Ligue 1. Il peut évoluer dans l'axe et sur le côté gauche, et compte 32 sélections avec son pays.



Il avait été recruté par l'Atlético Mineiro pour un montant de 3 millions d'euros, en 2020.