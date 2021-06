Jacques-Henri Eyraud a détaillé le rôle qu'il avait tenu dans le rachat de l'OM par Frank McCourt.





"Début 2016, je vois dans les médias que MLD a l'intention de céder l'Olympique de Marseille. C'est assez rare d'un point de vue de procédé de vente, qu'un propriétaire annonce qu'il veut absolument vendre le club. Immédiatement, je me dis que c'est mon aventure professionnelle à venir. J'ai travaillé, avec des groupes d'investisseurs de Chine, et des USA, pour acheter le club à titre personnel. J'ai fait ça, car j'étais amené a rencontrer les banquiers de Rothschild que j'ai côtoyé le long de ma carrière, donc ils me connaissent. Il y avait de la confiance entre nous. Mais fin juin, Didier Quillot m'appelle pour me parler de Frank McCourt. On se rencontre deux fois, où je lui dis que l'OM est le plus beau club de France. Il décide d'aller au bout, en étant l'actionnaire unique et en me demandant d'être le taulier. Je l'ai convaincu d'acheter l'OM", a déclaré l'ancien président olympien dans une interview donnée à Oui are New-York.



A noter que JHE a été très populaire, dans les semaines, voire les mois, qui ont suivi sa nomination au poste de président. C'est un peu plus tard que cela s'est gâté.