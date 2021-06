Simone Rovera croit savoir que l'opération Gerson (24 ans) est plus technique que ce qui est annoncé.





"Apparemment l'opération Gerson est beaucoup plus complexe (et intéressante) que ce qu'on lit. On ne peut pas dire 25M ou 20+5. Le prix de départ devrait être plus bas, avec pas mal de bonus. L'OM mise sur Gerson, et si les résultats arrivent (avec Gerson) ça sera rentable pour tous", a-t-il posté sur Twitter.



Le club olympien a en tout cas passé la vitesse supérieure sur son mercato et paraît mettre le paquet.