Mercato : l'Inter Milan en pôle pour Raspadori ?

L'Inter Milan serait favori pour accueillir Giacomo Raspadori (21 ans). Il est représenté par le même agent que Simone Inzaghi, le nouvel entraîneur intériste.





Selon Tuttosport, l'Inter Milan est en pôle, en vue d'obtenir le renfort du joueur de Sassuolo. Les Nerazzurri bénéficient en effet d'un avantage lié à leur nouvel entraîneur, Simone Inzaghi : ce dernier est en effet conseillé par Tulio Tinti, le même agent que Giacomo Raspadori. Un détail qui rendrait le club lombard très optimiste quant à une possible signature, ces prochaines semaines. Et il pourrait notamment être recruté pour remplacer Lautaro Martinez.



Comme Leipzig, le Milan AC et Francfort, l'OM est l'un des courtisans annoncés de l'international italien.