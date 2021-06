Lors de l'After, RMC a interrogé Nicolas Cougot, spécialiste du football sud-américain, concernant les deux possibles prochaines recrues de l'OM. Il n'a pas tari d'éloges à leur sujet.





"Gerson ? C'est le meilleur huit du championnat brésilien. D'Amérique du Sud, même, pour le dire. J'hallucine un peu de le voir à Marseille. J'hallucine sur le fait qu'un club français puisse mettre 25 millions d'euros sur ce joueur-là. J'en suis ravi, tant mieux ! Franchement, Gerson à Flamengo, c'est un joueur incroyable. Il a pris une maturité qu'il n'avait pas la première fois qu'il est arrivé en Europe. C'est normal, il était très jeune. C'est un joueur qui, aujourd'hui, est prêt", a-t-il déclaré au micro de la radio.





"Almada, c'est le meilleur joueur argentin"

Et de poursuivre sur Thiago Almada (Velez Sarsfield), pour lequel les négociations paraissent aussi bien progresser : "Almada... (rires) c'est le meilleur joueur argentin. C'est le plus grand espoir du football argentin. (...) En Argentine, tout le monde dit qu'il peut atteindre le top mondial. Tous ceux qui suivent le football argentin savent que si on cherche quel est le futur grand joueur argentin, c'est lui. Les bêtises en dehors du terrain ? Il est encore jeune, voilà. Mais footballistiquement parlant, je sais qu'on a l'habitude de survendre les pépites sud-américaines, argentine ou brésilienne. Mais il y en a qui font clairement l'unanimité, qui s'installe et joue régulièrement, et Almada en fait partie. C'est une certitude."



Il s'est enfin exprimé sur leur possible adaptation au championnat français : "L'intensité et l'impact physique de la Ligue 1 ? Je suis d'accord. Gerson, je pense qu'il peut monter d'un cran. Almada, à voir. Je l'aurais vraiment vu plus pour une équipe espagnole. Physiquement je ne sais pas, c'est toujours l'éternel débat. Gerson, oui, je pense. Almada, quand même, il résiste à l'impact. Il prend en Argentine."



De quoi donner quelques espoirs concernant la future saison olympienne et (déjà) fermer quelques bouches malveillantes.