Mercato : Ayew est libre de tout contrat

André Ayew (31 ans) a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Swansea (Championship). Il est libre de tout contrat.





Le joueur formé à l'OM a choisi de ne pas renouveler son bail avec l'équipe galloise. Il sera donc libre de rejoindre le club qu'il souhaite, au terme du mois.



Pour rappel, Ayew a disputé 212 matchs et inscrit 61 buts sous la tunique olympienne, entre 2007 et 2015. Il était parti gratuitement en 2015 (Vincent Labrune considérant qu'il faisait une bonne affaire en se séparant de ses gros salaires gratuitement). Il a ensuite porté les maillots de Swansea, West Ham (recruté pour 24 millions d'euros), Swansea (recruté pour 23 millions d'euros), Fenerbahçe (prêté), puis à nouveau Swansea.



Cette saison, Ayew a inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives en 43 matchs de Championship (D2 anglaise).