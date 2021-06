Le journaliste Abdellah Boulma a confirmé que l'OM tentait de s'attacher les services de William Saliba (20 ans), en vue de renforcer sa défense.





"Saliba est l'un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération. Il a été formé par le père de Mbappé. Son passage à Nice était honorable, mais l'histoire de la vidéo a légèrement altéré son image. Il a toutes les qualités d'un défenseur moderne, il est très mature pour son âge. Robuste. L'Olympique de Marseille souhaite le recruter", a-t-il indiqué à The Arsenal Review.



Prêté à Nice, en seconde partie de saison, Saliba a pris part à 20 matchs de Ligue 1. Il avait été recruté pour un montant de 30 millions d'euros, en juillet 2019, et est engagé jusqu'en juin 2024 avec les Gunners. On peut penser qu'il pourrait remplacer Duje Caleta-Car, lequel devrait quitter l'OM cet été.