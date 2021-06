Mercato : le vrai tarif de Gerson

Gerson devrait coûter entre 15 et 20 millions d'euros à l'OM, et non 25 à 30 millions, comme le relaie la presse brésilienne ou certains intermédiaires.





Éléments recueillis par le journal L'Équipe, le transfert du milieu de terrain de Flamengo sera moins onéreux qu'annoncé ces dernières semaines. Il devrait être conclu pour un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente (sur la plus-value). Le quotidien souligne que les négociations ont été très difficiles et que les dirigeants marseillais sont restés fermes sur leur position. Ils ont notamment refusé de s'aligner sur les sommes demandées par les Brésiliens (celles qui circulent dans les médias).



Jorge Sampaoli apprécierait particulièrement le joueur, lequel devrait parapher un contrat portant sur 5 ans. L'opération pourrait aboutir dès ce week-end et le journal précise que les Marseillais ont aussi l'intention d'accélérer sur d'autres dossiers. L'arrivée de Gerson ne bloquerait notamment pas celle de Mattéo Guendouzi (Arsenal).



Le feuilleton Gerson aura donc duré quelques semaines : ce n'est rien comparé à ces dossiers qui ont parfois duré jusqu'au dernier jour du mercato, ces dernières saisons. Ce sera une très bonne nouvelle s'il est présent à la reprise.