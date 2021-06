Vente OM : McCourt se pose de sérieuses questions

Alexandre Jacquin a révélé que Frank McCourt l'avait interrogé concernant ces rumeurs concernant la vente de l'OM. L'Américain ne comprend pas.





"Lorsqu'on réalise l'interview de Frank McCourt, qui vient d'évincer Jacques-Henri Eyraud, à un moment, il nous demande d'arrêter l'interview et il nous dit : "ça c'est en off, vous ne l'écrivez pas, mais j'aimerais avoir votre avis : d'après vous pourquoi il y a autant de rumeurs, alors que je m'évertue à dire depuis des mois que le club n'est pas en vente ? D'où ça peut venir d'après vous ?" Je l'ai senti sincère. À ce moment-là précis, il considérait vraiment que ces rumeurs sont faites pour déstabiliser l'OM et il ne comprenait pas. On n'a pas vraiment su quoi lui répondre, je lui ai juste expliqué ma vision des choses, c'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a un engrenage sur les réseaux sociaux puisque le moindre petit tweet peut être repris à travers le monde. C'est d'après moi comme ça qu'on en est arrivé là", a confié le journaliste sur le podcast Bande Passante de La Provence.



Certains protagonistes ont précisé que leurs informations étaient venues à eux, et non l'inverse. De quoi s'interroger sur les intérêts qu'il pourrait y avoir derrière.