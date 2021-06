Mercato : Adli pas totalement chaud pour l'OM ?

Mohamed Bouhafsi pense qu'Amine Adli (21 ans) n'est pas certain de vouloir rejoindre l'OM.





Sur Twitter, le journaliste a donné quelques indices, concernant l'éventuelle venue de l'attaquant toulousain. L'opération n'avancerait pas dans le bon sens, car le joueur n'y met pas de la bonne volonté : "Il faudrait déjà qu'Adli soit convaincu d'aller à l'OM ! Sampaoli veut des joueurs qui veulent absolument jouer sous le maillot olympien... Adli est courtisé...", a-t-il posté sur Twitter. Et d'ajouter un peu plus tard : "Gerson et Almada veulent vraiment aller à l'OM et ne font pas durer le suspense, eux..."



Pour rappel, Amine Adli ne dispose plus que d'un an de contrat et serait convoité par plusieurs clubs.