Mercato : Naples bien dans le coup pour Kamara, mais...

Le SSC Naples penserait bien à Boubacar Kamara (21 ans), pour renforcer son milieu de terrain. La concurrence est toutefois féroce et il devrait avoir du mal à remporter la bataille qui s'annonce.





SpazioNapoli confirme que le club napolitain garde un oeil appuyé sur la situation du Marseillais. Le nom de ce dernier est évoqué dans l'optique du remplacement de Tiémoué Bakayoko, lequel pourrait rejoindre... Chelsea, dont les dirigeants surveilleraient aussi Kamara. La concurrence s'annonce en tout cas rude pour faire signer le joueur de l'OM, étant donné que Milan, Barcelone, la Juventus, le PSG, Manchester City et le Bayern Munich seraient dans le coup.



En fin de contrat dans un an, Boubacar Kamara a disputé 122 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Il a paru franchir un palier, cet hiver, alors que le club olympien traversait une profonde crise. Malgré la pression, il s'est révélé déterminant et aidé l'équipe à sortir la tête de l'eau, même si la fin de saison a ensuite été un peu moins convaincante.



Si Chelsea semblait favori pour le recruter, le joueur ne paraît pour l'instant pas avoir fait son choix.