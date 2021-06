Mercato : le Milan AC vraiment en pôle pour Adli ?

Le Milan AC serait le favori dans le dossier d'Amine Adli (21 ans), en vue de l'accueillir, cet été.





Si l'on en croit les informations communiquées par le site Fichajes.net, le club milanais est le mieux positionné pour accueillir la signature du joueur de Toulouse, ce mercato. Le média précise que les Lombards ont déjà tenté de le recruter, en janvier. L'OM serait quant à lui toujours en course et constituerait une belle opportunité de progression pour le Toulousain. Les chances phocéennes dépendront en particulier des conseils que recevra le joueur, ces prochaines semaines. Il reste aussi à voir s'il est une priorité pour Pablo Longoria, le président olympien.



Cette saison, Amine Adli a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en juin 2022 et, en l'absence de prolongation, il dispose d'un bon de sortie.