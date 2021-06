Mercato : accord trouvé pour Thiago Almada ?

L'OM aurait trouvé un accord avec Velez Sarsfield pour le transfert de Thiago Almada (20 ans).





Si l'on en croit les informations communiquées par le site GrupoLaProvincia, le club olympien a proposé près de 12 millions d'euros, afin de s'attacher les services du milieu offensif. Le représentant du joueur serait bien à Marseille, afin de faire avancer la négociation et aurait déjà un accord de principe concernant le contrat du joueur. Le journaliste @aleeecolodro pensen quant à lui que la somme est plutôt de 18 millions d'euros et qu'un accord a déjà été trouvé entre les deux clubs. Velez Sarsfield souhaiterait néanmoins de le retenir jusqu'en décembre, soit jusqu'à la fin de la saison argentine.



On espère bien sûr que Jorge Sampaoli pourra compter sur la totalité de son effectif le plus tôt possible, alors que les ambitions seront importantes, en 2021-2022. Pour rappel, le natif de Buenos Aires a inscrit 5 buts et donné 2 passes décisives en 18 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison.